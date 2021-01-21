21.01.2021 - 00:00 |
Kaf Kaf Erdoğan’a güveniyor
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybetmesine rağmen devreyi Play Off hattında tamamlayan Karşıyaka’da kaleci Erdoğan, ilk yarıdaki performansıyla güven verdi.
Ligde ilk 15 maçın tamamında 90 dakika forma giydikten sonra Erbaaspor’la oynanan devrenin son maçında koronavirüse yakalanıp izolasyon altına alınan Erdoğan, 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Erdoğan, takımdaki 9’u koronavirüse yakalanan 10 eksikle çıkılıp 3-1 kaybedilen son forma giydiği Osmaniyespor maçına kadar ilk 14 karşılaşmada kalesinde yalnız 8 gol gördü.