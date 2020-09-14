14.09.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf, hücumda gençlerine güveniyor
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta yeni sezona haftaya Isparta 32 Spor deplasmanında başlayacak olan Karşıyaka, hücum hattında etkili üçlüsüne güveniyor.
Yeşil kırmızılıların en etkili hücum silahı olmayı başaran 22 yaşındaki Doğukan, yuvada kaldı. Karşıyaka’nın yine Play Off oynadığı 2018-2019 sezonunda 12 golle takımın en skoreri olan Hakan, geçen sezon attığı 8 golün yanında tüm maçlarda ilk 11’de forma giyerek kadronun vazgeçilmezi oldu. Kariyerinin ilk gollerini geçen sezon kaydeden 22 yaşındaki Namık Barış da yine geçen yıl girdiği ilk 11’in değişilmezi olacak.