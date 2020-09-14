Kaf Kaf, hücumda gençlerine güveniyor

Yeşil kırmızılıların en etkili hücum silahı olmayı başaran 22 yaşındaki Doğukan, yuvada kaldı. Karşıyaka’nın yine Play Off oynadığı 2018-2019 sezonunda 12 golle takımın en skoreri olan Hakan, geçen sezon attığı 8 golün yanında tüm maçlarda ilk 11’de forma giyerek kadronun vazgeçilmezi oldu. Kariyerinin ilk gollerini geçen sezon kaydeden 22 yaşındaki Namık Barış da yine geçen yıl girdiği ilk 11’in değişilmezi olacak.