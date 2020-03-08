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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf için Atatürk’e
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    08.03.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf için Atatürk’e

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta deplasmanda son dakika yediği golle lider Kocaelispor’a 3-2 mağlup olan Karşıyaka, bugün Ağrı 1970’i konuk edecek.

    Kaf Kaf için Atatürk’e

    İzmir Atatürk Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak karşılaşmayı Emre Yüksel yönetecek. Yeşil kırmızılı ekipte kritik maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları tam 20 lira, öğrenci 10 lira olarak belirlendi. Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

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