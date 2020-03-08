Kaf Kaf için Atatürk’e

İzmir Atatürk Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak karşılaşmayı Emre Yüksel yönetecek. Yeşil kırmızılı ekipte kritik maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları tam 20 lira, öğrenci 10 lira olarak belirlendi. Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.