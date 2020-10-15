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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, Tolungüç’le güzel
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    15.10.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf, Tolungüç’le güzel

    Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, takımın dümeninde olduğu her sezon fark yarattı.

    Kaf Kaf, Tolungüç’le güzel

    İlk olarak 2015-2016 sezonunun son 9 haftasında yuvaya 1. Lig’de teknik direktör olarak döndü. Sonraki sezon 2016-2017’de 2. Lig’de sezona transfer yasağı ve mali belirsizlikler içinde başlayan Kaf Kaf, Soner Tolungüç yönetiminde altyapı patentli gençlerin ağırlıkta olduğu kadrosuyla beklenmedik bir çıkış yaptı. Performansıyla zirve yarışı veren Karşıyaka’da Soner Tolungüç devre arasında takım Play Off hattında 4. sıradayken ailevi nedenlerle kulüpten ayrıldı. Tolungüç, kulübe 2.5 yıl aradan sonra geçen sezon 3. haftada takım düşme hattındayken geri geldi. Tolungüç geçen sezon Play Off’ta Turgutluspor’a penaltılarla kıl payı kaybetse de pes etmedi, altyapı patentli takımını bu sezon 4 haftada 10 puanla zirveye taşıdı.

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