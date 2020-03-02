Kaf Kaf, uzatmalarda yıkıldı

Karşılaşmanın 6. dakikasında yediği golle 1-0 geriye düşen yeşil kırmızılılar, 29. dakikada yediği golle engel olamayarak 2-0 geriye düştü. Kocaelispor’a karşılık vermek için ataklarını sıklaştıran Karşıyaka, 32. dakikada Metin Peker’in golüyle skoru 2-1’e getirdi. İlk yarıyı bu skorla kapatan Kaf Kaf, ikinci yarıya eşitliği sağlamak adına baskılı başladı. Karşıyaka dakika 49’da son haftaların formda ismi Doğukan İnci’nin golüyle eşitliği yakaladı. Skoru 2-2’ye taşıyan yeşil kırmızılılar lider karşısında öne geçmek için elinden geleni yapsa da uzatmalarda yediği golle sahadan 3-2 mağlup oldu. Son dakika golü ile deplasmandan puansız ayrılan Kaf Kaf, 41 puanla Play Off hattının içinde kaldı. Öte yandan karşılaşma öncesi sahaya ay yıldızlı tişörtle çıkan yeşil kırmızılılar, İdlib’de şehit düşen askerlerimizi unutmadı.