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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’a büyük jest
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    26.02.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’a büyük jest

    Transfer yasağı nedeniyle altyapı patentli oyunculardan oluşan kadrosuyla Play Off’a koşan Karşıyaka’ya ezeli rakibi Altay’dan futbolcu desteği geldi.

    Kaf Kaf’a büyük jest

    İzmir’in iki köklü kulübünden Altay, transfer yapamayan Kaf Kaf’a altyapısında yetişen genç yetenek Oğuz Erk’i verdi. Altay’a 2012’de katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz, yeşil kırmızılılarda amatör sözleşme imzalayıp antrenmanlara başladı. Genç futbolcu Karşıyaka’da yeni sezonda profesyonelliğe geçebilecek.

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