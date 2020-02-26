26.02.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf’a büyük jest
Transfer yasağı nedeniyle altyapı patentli oyunculardan oluşan kadrosuyla Play Off’a koşan Karşıyaka’ya ezeli rakibi Altay’dan futbolcu desteği geldi.
İzmir’in iki köklü kulübünden Altay, transfer yapamayan Kaf Kaf’a altyapısında yetişen genç yetenek Oğuz Erk’i verdi. Altay’a 2012’de katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz, yeşil kırmızılılarda amatör sözleşme imzalayıp antrenmanlara başladı. Genç futbolcu Karşıyaka’da yeni sezonda profesyonelliğe geçebilecek.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.