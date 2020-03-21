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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ın B planı
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    21.03.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ın B planı

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play Off yarışı veren Karşıyaka, sürecin planlamasını yapıyor.

    Kaf Kaf’ın B planı

    Liglere başlangıç tarihi açıklanmazken, hafta başında tarihlerin netleşmesini bekleyen Karşıyaka’da Sportif Direktör Atilla Güneş, aranın tamamını antrenman yapmadan geçiremeyeceklerini söyledi. Futbolcular ve tüm personele izin verip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ni boşaltan yeşil kırmızılılarda Atilla Güneş, “Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamasına göre liglerin ara sonrası 27 Haziran’da tamamlanması bekleniyor. Futbolcularımızı izne çıkardık ama sezona ara verilen sürecin tamamını antrenmansız geçiremeyiz. Tesislerimizi dezenfekte ettirmiştik. Haftaya tekrar ilaçlatıp dış dünyadan tamamen izole edeceğiz. Gerekirse oyuncularımız dış dünyayla hiç temas kurmadan tesislerde kamp yapacak. İznin ardından antrenmanlara tekrar başlayıp ligi bekleyeceğiz” dedi.

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