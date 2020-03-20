Kaf Kaf’ın gol yolları tıkalı

Esenler Erokspor, Ağrı 1970spor ve Elazığ Bld. karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıramayan Kaf Kaf. Son dört maçta sahaya koydukları pozitif futbolu skora yansıtamadıkları için üzgün olduklarını belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, “Karşılaştığımız her rakibin bizim olduğu gibi bir hedefi var. Bize karşı açık oyun oynamadıkları için skor bulmakta zorlanıyoruz. Ancak bunu üstesinde gelecek olan biziz. Oyuncularımın hırsı ve arzusu bizi çok mutlu etti. Payasspor maçını kazanıp yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz” dedi.