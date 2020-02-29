Kaf Kaf’ın zorlu periyodu

Yeşil kırmızılı ekip bu periyotta en yakın rakibinin 10 puan önünde şampiyonluk için büyük avantajı elinde bulunduran Kocaelispor’un yanı sıra kendisi gibi Play Off biletini almaya çalışan Fethiye, Turgutlu, Belediye Derince ve Ofspor’la oynayacak.