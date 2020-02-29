29.02.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf’ın zorlu periyodu
TFF 3. Lig 2. Grup’ta yarın lider Kocaelispor’a konuk olacak Karşıyaka, kalan 9 maçın 5’ini Play Off ve şampiyonluk hedefleyen takımlarla, 2’sini düşme korkusu yaşayan ekiplerle oynayacak.
Yeşil kırmızılı ekip bu periyotta en yakın rakibinin 10 puan önünde şampiyonluk için büyük avantajı elinde bulunduran Kocaelispor’un yanı sıra kendisi gibi Play Off biletini almaya çalışan Fethiye, Turgutlu, Belediye Derince ve Ofspor’la oynayacak.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.