14.02.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf’ta Caner dönüyor
TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 2 haftayı 6 puanla geçen Karşıyaka’da 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Cengiz, Fatsa Belediyespor maçında ilk 11’e dönecek.
Geçen sezonun bitiminde altyapıdan profesyonel yapılan oyuncu, ikinci yarıdaki ilk 3 maçta 11’de forma giyerek kariyerinde ilkleri yaşadı. Genç yaşına rağmen performansıyla teknik heyetin gözüne giren futbolcu, geçen hafta kar altındaki buzlu zeminde oynanan 1877 Alemdağspor deplasmanında yedek bekledi.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.