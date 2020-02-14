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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ta Caner dönüyor
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    14.02.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ta Caner dönüyor

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 2 haftayı 6 puanla geçen Karşıyaka’da 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Cengiz, Fatsa Belediyespor maçında ilk 11’e dönecek.

    Kaf Kaf’ta Caner dönüyor

     Geçen sezonun bitiminde altyapıdan profesyonel yapılan oyuncu, ikinci yarıdaki ilk 3 maçta 11’de forma giyerek kariyerinde ilkleri yaşadı. Genç yaşına rağmen performansıyla teknik heyetin gözüne giren futbolcu, geçen hafta kar altındaki buzlu zeminde oynanan 1877 Alemdağspor deplasmanında yedek bekledi.

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