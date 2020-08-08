08.08.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf’ta Doğukan’ın bileti ertelendi
TFF 3. Lig temsilcisi Karşıyaka’da forma giyen Doğukan İnci’nin Beşiktaş’a transferinin askıya alındığı öğrenildi.
Sezon bitmeden önce genç futbolcuya talip olan siyah beyazlıların, sezon bittikten sonra yeşil kırmızılılara yeni bir teklif sunmadığı belirtildi. İlk etapta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç’ün Doğukan transferini görüştükleri ancak Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne gitme hakkı kazanmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi. Kaf Kaf, Doğukan için 2.5 milyon lira bonservis ücreti belirlerken, sözleşmesi devam eden futbolcunun değerinin altında satılmayacağı bildirildi. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 14 kez rakip fileleri sarstı.
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