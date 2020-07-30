Kaf Kaf’ta Işıldar sesleri

Mevcut Başkan Turgay Büyükkarcı’nın yeniden adaylığını açıkladığı, eski başkanlardan Cenk Karace’nin camianın ve Karşıyaka Belediyesi’nin desteğiyle adaylığa ikna edilmeye çalışıldığı Kaf Kaf’ta, Serdar Işıldar da adaylık için temaslarını sıklaştırdı. Ekibiyle birlikte gelişmeleri takip ettiklerini belirten Serdar Işıldar, “Henüz liste çıkarma kararı vermedik ama birçok kesimle temas halindeyiz. Öncelikli sorun futboldaki transfer yasağı. Ciddi bir sponsor bulmayı planlıyoruz. Mevcut yönetimin emeğini göz ardı etmeyiz, önlerini kesmeyi düşünmeyiz. Camiada fikir birliği olursa ihtiyaç durumunda adaylık için çıkarız” dedi.