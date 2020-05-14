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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ta kaptan yollara düştü
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    14.05.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ta kaptan yollara düştü

    Karşıyaka’nın kaptanı Mustafa Aşan, memleketi Diyarbakır’dan otobüsle yola çıktı.

    Kaf Kaf’ta kaptan yollara düştü

    Salgın başlar başlamaz oyuncularını eve yollayan yeşil kırmızılı kulüpte Mustafa Aşan da ailesinin yanına Diyarbakır’a gitti. Bugün Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde yapılması planlanan Covid-19 testine de girmek için yola çıkan Aşan, bin 425 kilometrelik yol katedecek.

    İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.
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    Kamu çalışanlarına idari izinCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.Kamu çalışanları 18 Mayıs tarihinde izinli sayılacak.
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