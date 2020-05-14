Kaf Kaf’ta kaptan yollara düştü

Salgın başlar başlamaz oyuncularını eve yollayan yeşil kırmızılı kulüpte Mustafa Aşan da ailesinin yanına Diyarbakır’a gitti. Bugün Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde yapılması planlanan Covid-19 testine de girmek için yola çıkan Aşan, bin 425 kilometrelik yol katedecek.