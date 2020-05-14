14.05.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf’ta kaptan yollara düştü
Karşıyaka’nın kaptanı Mustafa Aşan, memleketi Diyarbakır’dan otobüsle yola çıktı.
Salgın başlar başlamaz oyuncularını eve yollayan yeşil kırmızılı kulüpte Mustafa Aşan da ailesinin yanına Diyarbakır’a gitti. Bugün Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde yapılması planlanan Covid-19 testine de girmek için yola çıkan Aşan, bin 425 kilometrelik yol katedecek.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.