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    Haberler Ege Haberleri Kaf Kaf’ta Mustafa ilk düdüğü bekliyor
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    25.03.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ta Mustafa ilk düdüğü bekliyor

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play Off hattında yer alan Karşıyaka’da Mustafa Değirmenci, koronavirüs salgını kabusuyla ara verilen liglerin yeniden başlayacağı tarihi iple çektiğini belirtti. Yeşil kırmızılılarda TFF 1. Lig ve 2. Lig’den düşmenin acısını yaşayıp geçen sezon Play Off yarı finali tecrübesi tadan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, “Ülkemiz ve dünya şu salgından kurtulup ligler başladığında Play Off oynayıp yarım kalan işimizi bitirmek istiyoruz” dedi.

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