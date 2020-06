Kaf Kaf’ta sıkıyönetim

3. Lig 2. Grup İzmir temsilcisi Karşıyaka, 18 Temmuz’da kaldığı yerden devam etmesi planlanan maçlar öncesi antrenmanlara çıkmadan önce koronavirüs testi yaptırmış ve bir futbolcusunda pozitif vaka rastlanmıştı. Tepeden tırnağa tekrar dezenfekte edilen Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde futbolcuların odaları, her odada tek oyuncu kalacak şekilde ayrıldı. Antrenmanları birer saat arayla 7’şerli 3 grup ve 4 kaleci ayrı olacak şekilde yapan Kaf Kaf, yemekhanede de yine 7’şerli olarak ayrı masalarda yemek yiyor. Her grup yemekhaneden kalktıktan sonra salon havalandırılıp masalar dezenfekte ediliyor.



‘Tedavisi sürüyor’



Karşıyaka, takımda bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandığı için Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun koronavirüs salgını sürecinde yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü’ne göre pazartesi günü tekrar testten geçecek. Yeni testte pozitif vakaya rastlanmazsa yeşil kırmızılılar salı günü takım halinde sahaya inecek. Test sonucu pozitif çıkan futbolcularında herhangi bir semptom bulunmadığını söyleyen Teknik Direktör Sonar Tolungüç, “Hastanedeki ikinci test sonucunun negatif çıkabileceğini bekledik ama hayalet taşıyıcı olduğu ortaya çıktı. Hastalık belirtisi yok, evinde ilaç tedavisi sürüyor. Test günü takım arkadaşlarıyla aynı ortamda vakit geçirdi. Her ihtimale karşı ikinci kez test olmayı bekliyoruz” dedi.