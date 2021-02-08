Kahraman unutulmadı

Törene Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Demirci Mehmet Efe’nin yakınları katıldı. Özgürlüğün ve Cumhuriyet’in değerinin ancak tarihin iyi araştırılması ve öğrenilmesi ile mümkün olabileceğini dile getiren Başkan Özcan, “Memleketimizin kurtulmasında, Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük katkı sunan Demirci Mehmet Efe’yi anmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda bu bilinçle bütün gençlerimizin bilinçlenmesini diliyoruz. Efemiz ile ilgili yazılmış pek çok kaynak var. Onları gençlerimizin okumasını istiyoruz. İnşallah biz de her zaman onlara yaraşır işler yapmaya çalışacağız” dedi.

l BAHATTİN ALBAYRAK DHA