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    HaberlerEge Haberleri Kahramanların günü kutlandı
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    28.09.2020 - 00:03 |

    Kahramanların günü kutlandı

    Balıkesir Büyükşehir Belediye İtfaiye teşkilatı, 23-30 Eylül İtfaiye Haftası’nı kutlamaya başladı.

    Kahramanların günü kutlandı

    Atatürk Anıtı’na çelenk sunan itfaiye erleri, Valilik ve Büyükşehir belediyesi ziyaretleri ardından sirenler eşliğinde şehir turu attı. Bir hafta boyunca yayın organları ile halka, öğrencilere yangınların zararları, yangından korunma yolları ve alınması gereken önlemler anlatılacak. Vali Hasan Şıldak, “Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla gece gündüz demeden büyük fedakârlık ve özveriyle çalışan İtfaiye Teşkilatı’mızın İtfaiye Haftası’nı kutluyorum” dedi.

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