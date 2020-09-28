Kahramanların günü kutlandı

Atatürk Anıtı’na çelenk sunan itfaiye erleri, Valilik ve Büyükşehir belediyesi ziyaretleri ardından sirenler eşliğinde şehir turu attı. Bir hafta boyunca yayın organları ile halka, öğrencilere yangınların zararları, yangından korunma yolları ve alınması gereken önlemler anlatılacak. Vali Hasan Şıldak, “Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla gece gündüz demeden büyük fedakârlık ve özveriyle çalışan İtfaiye Teşkilatı’mızın İtfaiye Haftası’nı kutluyorum” dedi.