‘Kahramanlığın canlı abideleri...’

Vatanın kazanılması ve ay-yıldızlı bayrağın dalgalanmasında en önemli payın şehit ve gazilerde olduğunu dile getiren Deveciler, “Vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen, ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.