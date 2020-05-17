Kahramanlık destanı anıldı

101 yıllık kahramanlık destanının anlatıldığı 15 Mayıs Milli Mücadele Yürüyüşü bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yapılmadı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Başkan Zolan, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı ruhla aynı şevkle vatanımızı ve bayrağımızı korumaya devam edeceğiz” dedi. Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini belirten Başkan Zolan, “Tedbirleri elden bırakmayalım. Gelecek yıl çok daha güçlü ve coşkulu şekilde kutlayacağız” diye konuştu.