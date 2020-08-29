İzmir iş dünyası temsilcileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı şehitlerini saygıyla andı. İş insanları, “Birlik ve beraberlik duygusuyla Atamızdan miras kalan Cumhuriyetimizi bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden ve değerlerimizden ödün vermeden ilelebet yaşatacağımıza dair inancımız tam” mesajını verdi.



BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: 30 Ağustos, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ordusu teslim olmuş, yer yer ülkesi işgal edilmiş bir milletin, tarih sahnesine yeniden çıktığı gündür.



ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri: Birlik ve beraberlik duygusuyla Atamızdan miras kalan Cumhuriyetimizi bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden ve değerlerimizden ödün vermeden ilelebet yaşatacağımıza dair inancımız tam.



EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: 30 Ağustos, tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneği.



KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: Türk topraklarının düşman işgalinden kurtulmasını sağladığı gibi demokratik toplum kurallarının oluşmasına da vesile olmuştur.



Cumhuriyet’in bekçileri



TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş: Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasıyla birlikte ekonomik olarak kendi değerleri üzerinde duran ve demokratik bir devletin temelleri atılmıştır.



İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: Bugün bu ülkede özgür birer yurttaş ve vatandaş olarak yaşayabiliyorsak, Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta dünya medeniyetleri arasında kendine yer bulabiliyorsa, tüm bunlar o dönem canlarını bu uğurda veren atalarımız sayesinde oldu.



EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran: Türk milletinin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zaferi, büyük önder Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık hareketini başarıya ulaştırmış, demokratik ve çağdaş Cumhuriyet’in kurulmasının da yolunu açtı.



İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: Kadın ve erkeğin eşit, bağımsızlığın daimi, demokrasinin belirleyici, bilimin yol gösterici olduğu Cumhuriyetimizin bekçileri olarak bağımsızlık, barış ve özgürlük için çalışmaya devam edeceğiz.