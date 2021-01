Kahve Diyarı’ndan girişimcilere fırsat

Kahve Diyarı Grubu İcra Kurulu Başkanı İlknur Rodoplu, iki yılda 200 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. “Kendi başarı hikayelerini yazmak isteyen gençler için muhteşem bir fırsat” diyen Rodoplu, “Küçük bir yatırımla ayda 8-10 bin lira net kar elde edebilecekleri bir konsept hazırladık. Her şubemize bir inovasyon örneği olarak fırın koyuyoruz. Baklavanın 8 dakikalık son pişimi şubemizde yapılıp 1.5 saat demleniyor. Böylece her an taze baklava alma imkanı oluyor” dedi.

Şerbet Sıcak Baklava’da dükkan maliyetinin anahtar tesliminin 200-220 bin lira olduğunu, yatırımın maksimum 20 ayda geri döneceği şekilde bayilerine yüksek kar marjı verdiklerini vurgulayan Rodoplu “Mahallenin genci kendi muhitinde iş sahibi olacak” diye konuştu.

Şerbet Sıcak Baklava’nın ilk şubesini beş ay önce Dikili’de franchising alarak açan girişimci Furkan Eker ise, beş ayın ardından ikinci şubesini Soma’da açmaya hazırlanıyor.