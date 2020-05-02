02.05.2020 - 00:04 |
‘Kahveci esnafının sesini de duyun’
Virüs nedeniyle zor günler yaşayan kahveci esnafı, çıkış arıyor. İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, işyerlerinin kapalı olması nedeniyle sıkıntıda olan kahveci esnafının refaha kavuşturulması için mücadele ettiklerini belirtti.
İlçe belediye başkanlarına seslenen Kırdı, “Bugüne kadar, her ay esnafımızdan Katı Atık Tesisi yapmak üzere alınan bedel ile su faturaları üzerinden her ay alınıp biriken paraların kahveci esnafına geri ödenmesini istiyoruz” dedi.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.