BİST101.110-0.48EURO 7.710.85USD7.010.35ALTIN383.421.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Kahveci esnafının sesini de duyun’
    ABONE OL
    02.05.2020 - 00:04 |

    ‘Kahveci esnafının sesini de duyun’

    Virüs nedeniyle zor günler yaşayan kahveci esnafı, çıkış arıyor. İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, işyerlerinin kapalı olması nedeniyle sıkıntıda olan kahveci esnafının refaha kavuşturulması için mücadele ettiklerini belirtti.

    ‘Kahveci esnafının sesini de duyun’

    İlçe belediye başkanlarına seslenen Kırdı, “Bugüne kadar, her ay esnafımızdan Katı Atık Tesisi yapmak üzere alınan bedel ile su faturaları üzerinden her ay alınıp biriken paraların kahveci esnafına geri ödenmesini istiyoruz” dedi.

    2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
    daha fazla video için
    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atamalar

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atamalar

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, Ramazan Bayramı ne zaman?

    9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, Ramazan Bayramı ne zaman?

    Sıradaki Haber