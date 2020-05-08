Kalbe dokunan anne sözleri

Pınar Süt, Anneler Günü’nü tüm Türkiye ile birlikte interaktif şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Kalıcı ve özel bir mesaj vermek isteyenler için “Annenizin kalbinizde iz bırakan sözü nedir?” diye soran Pınar Süt, whatsapp üzerinden gelen videoları Pınar Hep Yanımda sosyal medya hesapları ve www.pinarhepyanimda.com’da yayınlayacak. Anneler Günü mesajını iletmek isteyenler videolarını, 0 (538) 061 49 66 numaralı telefona gönderebilir.