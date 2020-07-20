Kalbimiz sizinle!

TFF 2. ve 3. Lig’in tescil edilmesinin ardından Play Off oynamaya hak kazanan altı Ege temsilcimiz, 20-28 Temmuz günleri arasında Antalya’da bir üst lig için mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play Off müsabakalarında Ege’nin kalbi Antalya’da atacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle TFF 2. ve 3. Lig’de normal sezonun kalan maçlarını oynatmama ve ligleri tescil etme kararı almıştı. TFF’nin 2. ve 3. Lig’de 2, 3, 4 ve 5. sıradaki takımların bir üst lige yükselebilmesi için Play Off oynanacağını açıklamasının ardından gözler, 6 Ege takımına çevrildi. 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluğu Yılport Samsunspor’a kaptıran Manisa Futbol Kulübü, çeyrek final mücadelesi için bugün saat 20.00’de İnegölspor ile karşılaşacak. Manisa FK turu geçmesi durumunda 24 Temmuz Cuma günü saat 22.00’de Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde karşı karşıya gelecek. 3. Lig 1. Grup’ta yarı finalde 68 Aksaray BLD ile yarın saat 22.00’de mücadele edecek 1928 Bucaspor, turu geçmesi durumunda 25 Temmuz Cumartesi saat 20.00’de Anagold 24Erzincanspor-Artvin Hopaspor maçının galibiyle eşleşecek. TFF 3. Lig 2. Grup’ta 22 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de Belediye Derincespor ile yarı final oynayacak Karşıyaka ise, Turgutluspor-Esenler Erok maçının galibiyle 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00’de karşılaşacak. 3. Lig 3. Grup’ta 23 Temmuz Perşembe günü Ege derbisi oynayacak Somaspor-Muğlaspor, saat 20.00’de mücadele edecek. Bu eşleşmenin galibi de Pazarspor-Nevşehir BLD eşleşmesinin kazananı ile 27 Temmuz Pazartesi saat 21.00’de final maçına çıkacak. Karşılaşmalar A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.