'Kaldığımız yerden devam edeceğiz'

Kırmızı siyahlılarda yönetim, teknik heyet ve futbolcular “Evde Kal Türkiye”, “Evde Kal Uşak” çağrısına videolu mesajla destek verdi. Uşakspor’da Kulüp Başkanı Hikmet Kahraman, “Her şeyin başının sağlık olduğunu kesinlikle aklımızdan çıkartmamalıyız. En kısa sürede aynı aşk ve kararlılık ile bıraktığımız yerden devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyor olacağız” dedi.