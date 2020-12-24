Kalite ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri kapsamında 7 firma 7 ekiple yarıştı. Bu yıl özel sektör kategorisinde altın ödülü iki ayrı ekip paylaştı. Kamu kategorisinde sadece altın ödül verildi. Özel sektör kategorisinde Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş. ve Vestel Ticaret A.Ş. Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğü Altın ödüle layık görüldü, kamu kategorisinde ödülü alan Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB Müdürlüğü oldu. Özel sektörde gümüş ödülü Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş, bronz ödülünü ise İzmir Metro A.Ş. elde etti. Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülünü, ELDOR Elektronik ve Plastik Malzemeleri Üretim ve Ticaret Limited Şirketi aldı. KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç, “Bu yeni normal düzende iş yapış şekillerimizde değişiklik gösterdi, ödül süreçlerimize de yansıyan bu değişiklikler sebebiyle saha ziyaretlerimiz ertelendi, online ziyaretler planlandı, bütün bu zorluklarla beraber süreçler başarıyla tamamlandı ve sonuçlar belli oldu” dedi.