Kalitesini kanıtladı

Pamukkale Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü denetimlerinin ardından hizmetlerinin TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne uygun olarak yapıldığını tescilledi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Son yapılan denetimde halkımızın memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmaların kalite standartlarına uygun olduğu tescillenmiş oldu. Biz Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli hizmetler üretmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.