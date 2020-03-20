Kalkan Paketi nefes aldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketini İzmir iş dünyası değerlendirdi. Başkanlar, teşvik ve desteklerin daha da genişletilmesi gerektiğini ifade etti. İş dünyası temsilcilerinin görüşleri şu şekilde:

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: “Açıklanan paketle ekonomik hayatta gözlenebilecek bir yavaşlamanın önüne geçileceğini düşünüyoruz. Bugünkü pakete ek olarak sıkıntı yaşanan diğer konularda sektörlerin ihtiyaçlarına göre en kısa zamanda önlemlerin hayata geçirileceğine inanıyoruz.”



İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu: “Okul kantini gibi devletin ve benzer şekilde yerel yönetimlerin kiracısı durumunda olan üyelerimizin kiralarının dondurulması, işleri duran esnafın vergi, SGK ve kredi borçlarının ötelenmesi ve yeni finans destekleri sağlanmasını önermiştik. Taleplerimizin kabul görmesi bizi sevindirdi.”



Ege Genç İşinsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan: “İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki koronavirüs etkisi azalacaktır. KOBİ’lerin kredi borçlarının ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi piyasada nakit akışını artıracaktır.”



İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk: “Üretimin yanısıra ülkemiz ihracatının, deniz ticaretinin ve lojistiğin devamını sağlayacak yeni tedbirlerin alınması, en fazla mağduriyet yaşayan sektörlerin başında gelen turizme ve sektörün dinamosu deniz turizmine yönelik ilave destek mekanizmalarının harekete geçirilmesi de son derece önemlidir.”



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: “Özel ve kamu finans kuruluşlarının istihdamın muhafazası ve ekonomik büyümenin sürdürülmesi için kredi şartları esnetmelerini bekliyoruz. Finans kuruluşların kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma uygulamalarından kaçınarak sorumlu hareket etmeleri gerekiyor.”



BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: “Olumlu ancak yeterli değil. Bugüne kadar özellikle Avrupa’da bu virüs salgınıyla mücadele eden ülkelerden daha hızlı önlemler alan ülkemizin ekonomik tedbirlerde de Avrupa’nın aldığı önlemlere benzer önlemleri alması gerekiyor. Umuyoruz bu açıklanan ilk pakettir ve devamı gelir.”



İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: “Açıklanan sektörler değil, her sektör bu krizden etkileniyor. O nedenle bütün işletmeler için vergi ve SGK ödemeleri ertelenmesini destekliyoruz. Ayrıca kapanan firma ve mağazalardaki çalışanlar mağdur edilmemeli, kamu ve özel sektör birlikte ele alınmalı.”

KESİAD Yönetim Kurulu Başkan Seçil Beydemir Kaynak: “İş durdurma kararı sonucu işyerini kapatıp, işçi çıkartma yoluna giden firmaların önüne geçilmeli. Bu firmaların işçi maliyetlerine devlet tarafından destek getirilmeli.”



TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş: “İtalya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde alınan önlemlere baktığımızda taksiler ve oteller sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verirken ödemeleri devlet üstlenmiş durumda. Kira, elektrik, su ve doğalgaz faturaları dondurulmuş vaziyette. Bu tarz önlemlere en çok ihtiyacı olan KOBİ’ler için ivedilikle yeni bir paket bekliyoruz.”



EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: “Bu dönemde gelir kaybına uğrayan tüm kesimlerin kira, elektrik, doğalgaz ve su faturalarının da dondurulması gündeme gelebilir. Devletimizin bunları da dikkate alarak süreç içinde yeni tedbirleri açıklamasında fayda olacağını düşünüyorum.”