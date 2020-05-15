Kalkınma hareketi başlıyor

Karşıyaka Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin desteği ve işbirliği ile kısa ve uzun vadeli hedefleri kapsayan sosyo-ekonomik içerikli bir tarımsal kalkınma projesine başlıyor. Proje kapsamında kısa vadede Karşıyaka’nın kırsal alanları olan Yamanlar ve Sancaklı mahallelerinde yer alan boştaki arazilerde tarımsal üretimin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu süreçte Karşıyaka Belediyesi ile Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında yapılacak protokolle, söz konusu arazilerde yetiştirilebilecek ürünlerin belirlenmesi ve üretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi konularında işbirliğine gidilecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Birbirinden kopuk olan tüketici ve üretici arasında bir dayanışma ağı oluşturmak, sistemli bir işbirliği geliştirmek her iki tarafa da katkı sağlayacaktır” dedi.