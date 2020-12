‘Kalkınmaya destek oluyoruz’

Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, iş hayatında yolculuğunu anlattı. “Kendini işine adamış olan babamı görmek, onunla birlikte olabilmek için iş hayatım kendiliğinden başladı” diyen Güral, “Müşteri neden mutlu olur neden hoşlanmaz bizzat yaşadım. Bunlar benim için çok kıymetli deneyimler oldu.

Genç yaşlarda boyunuzdan büyük işlere cesaret edin. Olabildiğince masanın her iki tarafını da deneyimleyin. Size vazife olmayan işlerin içinde olmak için gönüllü olun. İş yaparken öğrenilir, tecrübe elinizi taşın altın koyun” diye konuştu.

Gürallar’daki yolculuğunuz nasıl başladı?

Bizim şirketlerimizin temeli rahmetli dedem Ali Güral tarafından 1948 yılında atıldı. Yıllar içinde büyüdük, farklı iş kollarında yatırımlar yaptık. 1989 yılında Güral Porselen kuruldu, 1995 yılında Güral Vitrifiye, 1997 yılında Güral Premier Belek, 2015 yılında Güral Enerji, 2010 yılında Güral Premier Tekirova açıldı. Benim iş hayatımdaki yolculuğum hayatını işine adamış olan babamı görmek, onunla birlikte olabilmek için kendiliğinden başladı. Eğitim hayatımı bitirince Güral Porselen’de işbaşı yaptım.

Kökleri Anadolu kültürüne dayanan bir işin ve ailenin içinden gelen başarılı bir iş kadını olarak Anadolu Kaplanları’nın bugüne dair görüşleriniz nelerdir?

Anadolu Kaplanları Türkiye’nin gelişmesi ve ilerlemesinin lokomotifidir. Ülkemizin dört bir yanına dağılmış fabrikalar şehirlerin sosyoekonomik olarak kalkınmasını sağlarken, bir diğer yandan ihracat döviz cinsinden gelir getiriyor. Bunlar çok kıymetli çalışmalar. Fakat dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Türkiye’nin ihracatının kilogram fiyatı yaklaşık 1.5 doları civarındayken Almanya’nın ihracatının kilogramı yaklaşık 5-6 dolar. Bizim katma değeri yüksek ürün açığımız var. Yüksek teknolojik ürün açığımız var. Avrupa bize teknoloji ve hammaddeler satıyor, biz ürün üretip Avrupa’ya geri satıyoruz. Güral Porselen’in kuruluşuyla aynı zamana tekabül eder Güral Makine’nin kurulması. Bazı makineler dışında her türlü makineyi yapacak teknik donanım ve bilgi birikimine sahibiz. Ülke olarak bizim kendi tasarımlarımızı ve teknolojilerimizi geliştirir halde olmamız gerekiyor. Bunun için üniversite işbirliktelikleri çok önemli. Firmaların Teknopark’lar ile işbirliği desteklenmeli. Tüm şirketler tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri benimsenmeli. Artık savaşlar ekonomik, ekonomisi güçlü olan ülke ayakta kalıyor.

40 Yaş Altı 40 Genç CEO’dan biri olarak ödül almıştınız. Peki bugünkü tecrübenizle iş hayatına yeni atılan ve yol haritasını yeni çizen gençlere neler önerirsiniz?

20’li yaşlarıma geri dönebilme şansım olsaydı, her şeyden önce Harika’yı sevgiyle kucaklar ve ona ‘merak etme, her şey çok güzel olacak, sen muhteşem bir kadına dönüşeceksin, sadece yolculuğun tadını çıkar’ diye öğütlerdim. Kendimi sevmem ve iyi bakmam gerektiğini çünkü en uzun ilişkimin kendimle olacağını hatırlatırdım. 2000’li yılların başında Çin dünyaya ilk açıldığı yıllarda kendi mağazalarımızda satmak üzere pek çok ürün getirdik. Bal mumundan yapılma heykeller, bahçe mobilyaları, deniz kabuğundan yapılmış servis aparatları, resim çerçeveleri... Pek çok değişik ürün için satınalmacılık yaptım. Farklı ürünler için pazar araştırması yapıp rakipleri inceledim, satışları takip ettim. Aynı satın almayı 2008-2010 yılları arasında Güral Premier Tekirova için yaptım. Bahçe mobilyaları, spa için yataklar, aksesuarlar, çok farklı ürünler için defalarca Çin’e gittim. Çoğu seyahatte ekipteki en yetkili kişi bendim. 20’li yaşlarda Çin gibi bir ülkede ekibimi yönlendirmek, ofis ortamı dışında ekibimi işe kanalize ederken akşam onlara bildikleri yemekleri bulmak için Concierge vazifesi gördüm. Jet-lag yüzünden uykusuz bile olsam her şekilde işimin başında olmanın nasıl bir disiplin gerektirdiğini anladım. Üretim yapan firma sahibi olarak ben satıcı şapkası giyiyorum. Satınalmacılık yaptığım yıllarda masanın diğer tarafını deneyimledim. Müşteri neden mutlu olur neden hoşlanmaz bizzat yaşadım. Bunlar benim için çok kıymetli deneyimler oldu.

Genç yaşlarda boyunuzdan büyük işlere cesaret edin. Olabildiğince masanın her iki tarafını da deneyimleyin. Size vazife olmayan işlerin içinde olmak için gönüllü olun. İş yaparken öğrenilir, tecrübe elinizi taşın altına koyduğunuzda edinilir.

İhracat şampiyonu

2019 yılı ihracat verilerine göre porselen ve seramik, sofra, mutfak ve süs eşyası kategorisinde Türkiye ihracat şampiyonu oldunuz. Bu konuda neler söylersiniz?

Biz ürünlerimizi v grubu, HoReCa grubu (Hotel-Restaurant-Catering) ve ihracat grubu olarak üç ana başlıkta topluyoruz. Türkiye‘nin ana ihracat pazarı Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Güral Porselen olarak bizim kuvvetli olduğumuz ülkeler de AB içerisinde turizmi gelişmiş olanlar. Türkiye’den dünyaya yapılan porselen grubu ürünlerin önemli bir boyutu Güral Porselen tarafından gerçekleştiriliyor. Ülkemize döviz girdisi sağlayarak cari açığının kapatılmasına katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz.

Gençlere rehber

Sosyal sorumluluğa da oldukça değer veriyorsunuz. Pek çok alanda projeniz hatta bir vakfınız mevcut. Yer aldığınız ve zevkle çalıştığınız projelerden birinden bahseder misiniz?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) yürüttüğü ‘Bu Gençlikte İŞ Var’ projesinin 2020 yılındaki ayağında 12 mentörden birisi bendim. Bu yıl 80 ilden 183 üniversiteden 3 bine yakın genç programa bin 22 adet fikirle katıldı, bu sayı ön elemeyle 35’e düşürüldü. Daha sonra 12 proje ile 12 TÜSİAD üyesi rehber kendi gruplarını seçti ve tatlı bir yarış başladı. Ben tamamı kadınlardan oluşan çok güzel bir grup seçtim. Benim grubumun projesi sanayi tesislerinden çıkan atık suların beslediği yosunlardan elde edilecek olan Biodizel yakıt. Projemizin adı Algae Biodiesel. Hepimiz eşleştiğimiz grubun fikrini ya da prototipini sanki yarın şirketi hayata geçirip işler hale getirecekmişiz gibi hazırladık. İş planları oluşturuldu, hukuksal süreçler araştırıldı, muhasebesel ve finansal tablolar ortaya çıkarıldı. Son yıllarda içinde bulunmaktan en çok zevk aldığım projelerden birisi oldu. Projemizle TÜSİAD ikincisi seçildik. Bunun dışında İsmet Güral Eğitim Vakfımız ile başarılı öğrencilerimize burs veriyoruz.