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    HaberlerEge Haberleri Kalp kapakçığı için ameliyatsız yöntem
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    26.10.2020 - 00:03 |

    Kalp kapakçığı için ameliyatsız yöntem

    Kalp kapakçığı için ameliyatsız yöntem

    BAKIRÇAY Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 77 yaşındaki bir hastaya, Ameliyatsız Aort Kapağı Değişimi olarak bilinen Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu yöntemi uyguladı.

    Kronik sağlık sorunları olanlar ve durumu ameliyata uygun olmayan hastaların bu yeni yöntem ile sağlıklarına kavuşabildiklerini söyleyen Doç. Dr. İlker Gül, “TAVİ yöntemi olarak da bilinen bu yöntemi ilk kez uyguladık. Göğüs kafesi açılmadan kasık bölgesindeki atardamar içerisinden ilerlenerek aort kalp kapakçığı değiştiriliyor. Hasta bu bir saatlik işlem sırasında genel anestezi altında değildi” dedi.

    Ayaktan kemoterapi ünitesi

    Bakırçay Üniversitesi’yle imzalanan afiliasyon protokolü ile, üniversite imkanlarını hastaların hizmetine sunmaya devam ettiklerini belirten Başhekim Vekili Op. Dr. Teoman Şen ise, “İlerleyen dönemde ayaktan kemoterapi ünitesini de hizmete açacağız” dedi.

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