'Kan ağlıyoruz'

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tüm düğün ve nikâh etkinliklerinin yasaklanmasıyla gelinlik, abiye ve damatlık sektörü temsilcileri ciddi sorunlar yaşamaya başladı.



‘Devlet desteği gerekiyor’



Sorunların çözümü için sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçtiklerini belirten Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, tüm iş insanlarının bu yasaklarla ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çekti. Yaklaşan stopaj, vergi, kira ve çek ödemelerinin ödenmesi konusunda devlet desteğini beklediklerini kaydeden Salkım, sektörün bu süreçte elinden tutulmasının önemli olduğunu açıkladı.



Düğün ve nikâh etkinliklerine izin verilmesiyle üretime geçen işletmelerin, yeniden gelen yasaklar sonrası zorlanacağını ifade eden Salkım, sorunları İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’le de paylaştıklarını belirtti.