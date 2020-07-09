‘Kan bağışı, her vatandaşın görevi’

CHP İzmir İl Başkanlığı, Türk Kızılayı’nın azalan kan stoklarına katkıda bulunmak amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı. egepostasi.com’un haberine göre, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İl Yönetim Kurulu üyeleri de Konak Meydanı’ndaki araçta kan bağışı yaptı. Kampanyanın ilk etabına Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli ile İl Gençlik Kolu Başkanı Ozan Uyan da destek verdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kan bağışının bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtti, “Milletvekili ve belediye başkanları da kampanyaya destek verecek” dedi. Kan Bağışı Merkezi Sorumlusu Dr. Nurettin Sönmez, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir İl Örgütü adına hazırlanan teşekkür belgesini Yücel’e verdi.