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    HaberlerEge Haberleri ‘Kan ihtiyaçtır’
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    17.05.2020 - 00:01 |

    ‘Kan ihtiyaçtır’

    Uşak'ta ‘Gençlik Haftası’ etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce kan bağışı kampanyası başlatıldı.

    ‘Kan ihtiyaçtır’

    Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan Türk Kızılay aracına gelerek bağışta bulundu. İl Müdürü Tahir Emre Can, “Kan her zaman ihtiyaçtır deyip, herkesi bağış yapmaya davet ediyoruz” dedi. l AA

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