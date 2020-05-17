17.05.2020 - 00:01 |
‘Kan ihtiyaçtır’
Uşak'ta ‘Gençlik Haftası’ etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan Türk Kızılay aracına gelerek bağışta bulundu. İl Müdürü Tahir Emre Can, “Kan her zaman ihtiyaçtır deyip, herkesi bağış yapmaya davet ediyoruz” dedi. l AA
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.