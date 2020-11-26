Kanser sonrası yeniden meme oluşturma

Ameliyat sonrası yaşanabilen meme kaybının estetik müdahaleyle giderilebildiğini belirten Doç. Dr. Yeniay, kişinin kendi dokusuyla ya da suni materyallerle yüz güldüren sonuçlar alındığını belirtti.

Kadınların korkulu rüyası meme kanserinin tedavisinde yaşanan meme kaybı ya da kalıcı izlere estetik operasyonlarla yapılan müdahale, hastanın iyileşme sürecine psikolojik açıdan büyük katkı koyuyor, sosyal yaşama adaptasyonu kolaylaştırıyor.

Meme kanserinin hastayla birlikte çevresini de etkilediğini belirten Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Levent Yeniay, “Meme, emzirme fonksiyonu dışında kadın vücudunu tanımlayan ve tamamlayan önemli bir öğe. Memenin yokluğunun dışarıdan anlaşılması nedeniyle kıyafet seçimi, sosyal ortamlardan uzaklaşma, izole olma ve eş ile ilişkilerde sorunlar görülüyor. Her ne kadar meme koruyucu ameliyatlar yaygınlaşsa da halen mastektomi (meme dokusunun tümünün alınması) gereken hastamız halen oldukça fazladır” dedi.

İki seçenek

Meme kaybının telafisi hakkında bilgiler veren Yeniay, “Plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı meslektaşlarımız ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile hastalarımıza bu konuda çözümler sunuyoruz. Bu operasyonlar ya mastektomi ile birlikte ya da mastektomi ameliyatından sonra ikinci bir girişim ile gerçekleştiriliyor” diye konuştu. Meme kaybının yerine konulması için eşzamanlı ya da iki aşamalı cerrahi şeklinde iki yol olduğunu belirten Yeniay, şöyle devam etti:

“Aynı anda yapılan cerrahi yöntemi en çok kanser başlangıcı (in-situ), erken evre meme kanseri ve risk azaltılması amacıyla yapılan mastektomilerde tercih ediyoruz. Bu yöntemin en önemli avantajı, hastanın ameliyat masasından yeni oluşturulmuş bir meme ile kalkması. Böylece tek seferde iki ameliyatta tamamlanmış olur ve hasta meme yokluğunu büyük ölçüde yaşamamış olur. Buna karşın bu ameliyatların süresi daha uzundur ve ameliyat sonrası iyileşme ve normal hayata dönüş daha geç olur. Bir grup meme kanseri hastamızda kanser tedavisini aksatacağı için bu eş zamanlı ameliyat yöntemi maalesef uygun olmuyor. Özellikle ameliyat sonrası ışın tedavisi alacak hastalarımızda daha çok tercih ettiğimiz bir yöntem. Mastektomi sonrası kemoterapi ya da radyoterapi tamamlanıp dokuların normale dönmesi için belirli bir süre geçmesi beklenir. Bu süre genellikle 6 aydır. Mastektomi bölgesinde oluşan doku kaybı, öz dokular ya da silikon ile öz dokuların birlikte kullanılması ile yerine konur. Burada hasta iki kez ameliyathaneye girmiş olur. Karşı meme aynı anda simetrize (eş görünüm) edilebilir. Her hastanın durumunun özel olduğu için her hastaya uygun seçenek ortaklaşa belirlenmeli.”