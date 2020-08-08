Kapı kapı dolaşıp uyardılar

Foça’da, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve İlçe Jandarma Komutan Vekili J. Asb. Kd. Bçvş. Korkut Culha, Yeni Foça’daki işyerlerini denetledi. Zabıta ve jandarma asayiş timleri, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda işletmler ve vatandaşa uyarılarda bulundu.

Esnafa teşekkür

Bergama’nın 137 mahallesinde de; Belediye Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda emniyet, jandarma, ilçe tarım ve ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerince denetimler başladı. Temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına, kısıtlama dönemindeki hassasiyetle uyulması gerektiğini belirten Başkan Hakan Koştu, “Esnafımıza tedbirlere uyduğu ve dikkat ettiği için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de cezai işleme maruz kalmamaları için dikkat etmeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.

Maske dağıtımı

Ödemiş’te ise, Kaymakam Fatih Aksoy ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, esnafı ziyaret edip maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili hatırlatma ve uyarılarda bulundu. “Maske, mesafe ve hijyen formülünü yaşam biçimimiz haline getirmek zorundayız” diyen Eriş, “Sağlığımız ve halk sağlığı için mücadele eden yurttaşlarımıza destek olmak adına önlemlere uyalım” ifadelerini kullandı. İlçe genelinde vatandaşın toplu halde bulunduğu alanları dolaşıp kuralları hatırlatan zabıta da maske dağıtımı yaptı.

Beydağ tedbirli

Beydağ’da yapılan koronavirüs denetimindeyse Kaymakamı Abdurrahman Çelebi ile Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar sahaya çıktı. Market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyerleriyle çarşı ve semt pazarını dolaşan Çelebi ile Yılmazlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çekti. Eksikliklerle ilgili uyarılarda bulundu.