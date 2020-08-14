Kapı kapı dolaştı talepleri dinledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, dört mahalleyi ziyaret edip vatandaşın istek ve şikayetlerini dinledi. Kayda, Çaypınar Mahallesi’ne, Spor Toto Genel Müdürlüğü işbirliğinde kazandırılan tesis de incelemelerde bulundu. Çaypınar, Başlıoğlu, Şirinyer ve Çamurhamamı mahallelerine en kısa zamanda çözüm sözü veren Kayda, vatandaşı salgına karşı da uyardı; maske, sosyal mesafe ve temizliğe mutlaka uyulmasını istedi.

Çocuklara özel etkinlik

Kayda daha sonra, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, sportif ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Değerli Zamanlar’ projesinin yeni sezon açılış törenine katıldı. 23 Ağustos’a kadar sürecek etkinlikte minikler; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde badminton, masa tenisi, tenis, bocce, kaykay, paten, eskrim ve yüzme gibi spor dalları ile tiyatro, resim, müzik (gitar, bağlama, keman ve ses eğitimi) gibi sanat dallarında teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

Kedileri kurtaran personele ödül





Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, çöpe atılan yavru kedileri kurtaran, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bülent Faruk, Enes Bağçiçek ve Ramazan Gökcen’i ödüllendirdi. Çöp Taksi’de görev yapan çalışanların insanlığa ders niteliğinde duyarlı bir davranış sergilediğini belirten Kayda, “Çöpe atılan yavru kedileri, temizlik işçilerimizin dikkati hayata döndürdü. Can dostlarımıza hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Müdürden ziyaret

Ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Mesut Doğan’ı makamında ağırlayan Kayda, nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür edip Doğan’a görevinde başarılar diledi. Manisa’nın büyük ilçelerinden olan Salihli’ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan da, “Başkanımız ile birlikte güzel şehrimize hizmet edeceğiz” dedi.