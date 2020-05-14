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    HaberlerEge Haberleri Kapıda vergi tahsilatı
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    14.05.2020 - 00:01 |

    Kapıda vergi tahsilatı

    Bornova Belediyesi, vergi ödemelerinde kapıdan tahsilat dönemini başlattı.

    Kapıda vergi tahsilatı

    Özellikle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşın; emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini ödeyebilmeleri için adrese gidilip belediye tarafından oluşturulan yazılım aracılığıyla nakit ya da kredi kartı ile tahsilat yapılacak. Uygulamanın ilk kullanımı ise “siftahı benden” olsun espirileri arasında İzmir Milletvekili Atila Sertel’in Bornova’daki evinin vergi için ile yapıldı. Bornovalılar, 0 (232) 999 29 29 numaralı telefondan evden tahsilat hizmetini talep edebilecek.

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