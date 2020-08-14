BİST1.100-1.25EURO8.67-0.09USD7.33-0.02ALTIN460.551.88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kara sinekle tuzaklı mücadele dönemi
    ABONE OL
    14.08.2020 - 00:02 |

    Kara sinekle tuzaklı mücadele dönemi

    Kara sinekle tuzaklı mücadele dönemi

    Uşak Belediyesi kara sinekle mücadele için kentte yeni bir uygulamaya imza attı. Özellikle meyve ve sebze hali, parklar, ana caddeler ve mesire alanları başta olmak üzere, kara sineğin çok olduğu ve larvasını bırakabileceği 150 farklı noktaya kara sinek tuzakları kuruldu. İlaçlama faaliyetlerininse kesintisiz sürdüğü belirten Başkan Mehmet Çakın, “Hemşehrilerimizin daha iyi koşullarda hayatlarını idame ettirebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma mesajları ve sözleri ... 14 Ağustos 2020 Yepyeni, Mübarek, uzun, anlamlı, kısa cuma mesajı ve sözleri

    Cuma mesajları ve sözleri ... 14 Ağustos 2020 Yepyeni, Mübarek, uzun, anlamlı, kısa cuma mesajı ve sözleri

    Emeklilik süreleri uzayacak, çünkü...

    Emeklilik süreleri uzayacak, çünkü...

    İlginç çıkış: Ölülere, kedilere ve köpeklere...

    İlginç çıkış: Ölülere, kedilere ve köpeklere...

    Cuma namazı yarın saat kaçta, ne zaman kılınacak? - 14 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

    Cuma namazı yarın saat kaçta, ne zaman kılınacak? - 14 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

    Sıradaki Haber