Kara sinekle tuzaklı mücadele dönemi

Uşak Belediyesi kara sinekle mücadele için kentte yeni bir uygulamaya imza attı. Özellikle meyve ve sebze hali, parklar, ana caddeler ve mesire alanları başta olmak üzere, kara sineğin çok olduğu ve larvasını bırakabileceği 150 farklı noktaya kara sinek tuzakları kuruldu. İlaçlama faaliyetlerininse kesintisiz sürdüğü belirten Başkan Mehmet Çakın, “Hemşehrilerimizin daha iyi koşullarda hayatlarını idame ettirebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.