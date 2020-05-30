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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar, her zaman esnafın yanında
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    30.05.2020 - 00:03 |

    Karabağlar, her zaman esnafın yanında

    Karabağlar Belediyesi, koronovirüs salgını sürecinde mağdur duruma düşen esnafa yönelik destek halkasına, kahvehaneleri de ekledi.

    Karabağlar, her zaman esnafın yanında

    İzmir Kahveciler Esnaf Odası’yla yapılan görüşmelerin ardından, işyerleri kapalı olan 144 esnafa gıda kolisi ulaştırıldı. Kahvehanelerin, 1 Haziran’dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “İşine, aşına yeniden kavuşacak esnafımıza bereketli, bol kazançlar diliyorum. Biz de tüm gücümüzle vatandaşlarımızın, esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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