Karabağlar, her zaman esnafın yanında

İzmir Kahveciler Esnaf Odası’yla yapılan görüşmelerin ardından, işyerleri kapalı olan 144 esnafa gıda kolisi ulaştırıldı. Kahvehanelerin, 1 Haziran’dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “İşine, aşına yeniden kavuşacak esnafımıza bereketli, bol kazançlar diliyorum. Biz de tüm gücümüzle vatandaşlarımızın, esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.