'Karabağlar için buradayız'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, genel sekreter yardımcıları, genel müdürler ve daire başkanlarıyla Karabağlar Belediyesi’ni ziyaret etti. Toplantıda Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’yla ilçeyi geleceğe taşıyacak metro, Gençlik Merkezi gibi projelerle ilgili durum değerlendirmesi yapıldı.



Karabağlar Belediyesi Başkanlık Makamı Toplantı Salonu’ndaki buluşma, Karabağlar Belediyesi’nin yaşama geçirdiği projelerin sunumuyla başladı. Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi, Kibar Çok Amaçlı Tesis, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, Mobilyacılar Çıraklık Eğitim Merkezi, semt ve kültür merkezi projeleri, dijitalleşme çalışmaları gibi konular hakkında Başkan Soyer ve ekibine ayrıntılı bilgi verildi. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi’nin ortak yapabileceği çalışmalar ele alındı. Metro güzergahının tüm ilçeyi kapsayacak şekilde belirlenmesi, kent trafiğinin rahatlaması için yeni bulvarlar açılması, Karabağlar Gençlik Merkezi, dere ıslahları gibi konular değerlendirildi.



‘Uyumlu çalışma’



Sırrı Atalay Caddesi’nde kamulaştırma çalışmalarının başladığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uzundere Rekreasyon Alanı spor merkezini ortak proje ile yapacağız. Mimkent Kültür Merkezi ihalesine de yakın zamanda çıkıyoruz. Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkan Basın Sitesi 166 sokağa da yürüyen merdiven yapacağız. İzmir’in 2 büyük ilçesi Karabağlar Belediyesi’nin projelerine de desteğimiz sürecek. Belediye Başkanımız Muhittin Selvitopu ile ilçenin daha da gelişmesi için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Başkan Soyer ve ekibine teşekkür eden Selvitopu, “Büyükşehir ve Karabağlar belediyeleri, uyumlu çalışarak Karabağlar’daki vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya ve sıkıntılarını hızlı bir şekilde gidermeye kararlıdır. Bundan sonraki süreçte de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’le koordinasyon içinde hareket edecek ve birçok önemli hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götüreceğiz” diye konuştu.