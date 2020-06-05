Karabağlar yollarına yeni asfalt makinesi

Bu kapsamda, berber, kuaför, güzellik merkezleri, kahvehaneler ve sürücü kurslarının ardından ilçede bulunan şans oyunları bayilerinde de dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Tüm esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Muhittin Selvitopu, “Bu zor dönemde tüm gücümüzle desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Yeni asfalt makinesi

Öte yandan belediye, bünyesine kattığı yeni asfalt kazıma makinesini, ilk olarak Muhammer Akar Mahallesi’nde kullandı. Çalışmalara büyük hız kazandıran makinesinin ilk olarak mahallelerinde hizmete alınmasından duydukları mutluluğu dile getiren muhtar Sıtkı Kuzu, “Halkımızın yepyeni yollara kavuşması için belediyemizle el ele verdik. Mahallemizin her sorunu ile ivedilikle ilgilenen Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.