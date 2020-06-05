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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar yollarına yeni asfalt makinesi
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    05.06.2020 - 00:03 |

    Karabağlar yollarına yeni asfalt makinesi

    Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı yoğun ve sistemli mücadelesini, ilçenin dört bir yanında sürdürüyor.

    Karabağlar yollarına yeni asfalt makinesi

    Bu kapsamda, berber, kuaför, güzellik merkezleri, kahvehaneler ve sürücü kurslarının ardından ilçede bulunan şans oyunları bayilerinde de dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Tüm esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Muhittin Selvitopu, “Bu zor dönemde tüm gücümüzle desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

    Yeni asfalt makinesi

    Öte yandan belediye, bünyesine kattığı yeni asfalt kazıma makinesini, ilk olarak Muhammer Akar Mahallesi’nde kullandı. Çalışmalara büyük hız kazandıran makinesinin ilk olarak mahallelerinde hizmete alınmasından duydukları mutluluğu dile getiren muhtar Sıtkı Kuzu, “Halkımızın yepyeni yollara kavuşması için belediyemizle el ele verdik. Mahallemizin her sorunu ile ivedilikle ilgilenen Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
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