Karabağlar’da beş bin koli hazır

Ramazan ayıyla birlikte, içinde gıda ve hijyen ürünlerinin yer aldığı kolilerin dağıtımını hızlandı.



Kapsam genişletildi



Başvuru yapan ya da Karabağlar Belediyesi’nin belirlediği ihtiyaç sahiplerine son günlerde bin koli yardım yapılırken, 5 bin koli de Ramazan süresince mahalle mahalle dağıtılacak. Mümkün olduğunca çok aileye ulaşmak istediklerini belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Salgın nedeniyle çok sayıda vatandaşımız mağdur oldu. Biz zaten düzenli olarak dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşıyorduk. Şimdi kapsamı genişlettik. Tüm gücümüzle onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.