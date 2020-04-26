26.04.2020 - 00:01 |
Karabağlar’da beş bin koli hazır
Karabağlar Belediyesi, bir yandan koronavirüs salgınına karşı yoğun ve sistemli bir mücadele yürütürken, diğer yandan mağdur yurttaşlara desteğini de sürdürüyor.
Ramazan ayıyla birlikte, içinde gıda ve hijyen ürünlerinin yer aldığı kolilerin dağıtımını hızlandı.
Kapsam genişletildi
Başvuru yapan ya da Karabağlar Belediyesi’nin belirlediği ihtiyaç sahiplerine son günlerde bin koli yardım yapılırken, 5 bin koli de Ramazan süresince mahalle mahalle dağıtılacak. Mümkün olduğunca çok aileye ulaşmak istediklerini belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Salgın nedeniyle çok sayıda vatandaşımız mağdur oldu. Biz zaten düzenli olarak dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşıyorduk. Şimdi kapsamı genişlettik. Tüm gücümüzle onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.