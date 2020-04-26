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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’da beş bin koli hazır
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    26.04.2020 - 00:01 |

    Karabağlar’da beş bin koli hazır

    Karabağlar Belediyesi, bir yandan koronavirüs salgınına karşı yoğun ve sistemli bir mücadele yürütürken, diğer yandan mağdur yurttaşlara desteğini de sürdürüyor.

    Karabağlar’da beş bin koli hazır

    Ramazan ayıyla birlikte, içinde gıda ve hijyen ürünlerinin yer aldığı kolilerin dağıtımını hızlandı.

    Kapsam genişletildi

    Başvuru yapan ya da Karabağlar Belediyesi’nin belirlediği ihtiyaç sahiplerine son günlerde bin koli yardım yapılırken, 5 bin koli de Ramazan süresince mahalle mahalle dağıtılacak. Mümkün olduğunca çok aileye ulaşmak istediklerini belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Salgın nedeniyle çok sayıda vatandaşımız mağdur oldu. Biz zaten düzenli olarak dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşıyorduk. Şimdi kapsamı genişlettik. Tüm gücümüzle onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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