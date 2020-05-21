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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar‘da büyük coşku
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    21.05.2020 - 00:03 |

    Karabağlar‘da büyük coşku

    Karabağlar Belediyesi, salgına rağmen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı vatandaşlarla birlikte kutladı.

    Karabağlar‘da büyük coşku

    Balkon ve pencereler Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kırmızıya boyandı, belediye araçları da, marşlar eşliğinde ilçeyi turladı. Saatler 19.19’u gösterdiğinde, İstiklal Marşı okundu. Yeşilyurt Kara Fatma Parkı’nda gerçekleştirilen havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı. Başkan Muhittin Selvitopu, “Umarım gelecek 19 Mayıslarda yine alanlarda buluşuruz” dedi.

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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