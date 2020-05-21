Karabağlar‘da büyük coşku

Balkon ve pencereler Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kırmızıya boyandı, belediye araçları da, marşlar eşliğinde ilçeyi turladı. Saatler 19.19’u gösterdiğinde, İstiklal Marşı okundu. Yeşilyurt Kara Fatma Parkı’nda gerçekleştirilen havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı. Başkan Muhittin Selvitopu, “Umarım gelecek 19 Mayıslarda yine alanlarda buluşuruz” dedi.