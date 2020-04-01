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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’da kriz belediyeciliği
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    01.04.2020 - 00:03 |

    Karabağlar’da kriz belediyeciliği

    Karabağlar Belediyesi koronavirüs salgınına karşı önlem çalışmalarını, yoğun ve sistemli şekilde sürdürüyor.

    Karabağlar’da kriz belediyeciliği

    Bu kapsamda acil olmayan ihalelerin tamamı iptal edildi. Salgının önlenmesi konusuna öncelik verdiklerini ve bütçe dengelerini buna göre yeniden ayarladıklarını belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Koşullar, bizleri kriz belediyeciliğini uygulamayı zorunlu kılıyor. Salgının önüne geçmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Sıkı denetim

    Öte yandan; Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, İzmir Pazarcılar Odası ve Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yöneticilerinden oluşan bir heyet, Bozyaka Pazaryeri’nde inceleme yaptı. Pazar tezgahlarının aralarının en az üç metre aralıklı olması için esnafa uyarılarda bulunuldu. Zorunlu olmayan ürünlerin satışına izin verilmedi. Ayrıca, açıkta satışı yapılan zeytin gibi ürünlerin kapalı ortama alınması istendi. Pazaryerlerinin giriş ve çıkışlarına dezenfektan konulurken, esnafa da maske ve eldiven dağıtıldı. Ayrıca esnafın ateşi de ölçüldü. Ayrıca tüm pazaryerlerinde satışlar saat 19.00’da sonlandırılacak.

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