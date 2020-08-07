BİST1.034-5.26EURO8.58-0.32USD7.22-0.07ALTIN479.993.94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’da planlar iptal
    ABONE OL
    07.08.2020 - 00:02 |

    Karabağlar’da planlar iptal

    Karabağlar’da planlar iptal

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Karabağlar’daki 6 mahalleyi kapsayan 74 hektarlık alanla ilgiyi yaptığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planları iptal edildi. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kentsel dönüşüm çalışmalarında mutlaka yerel yönetimlerin de olması gerektiğini söyledi, “540 hektarlık alanı planlarken, yerel yönetimleri devre dışı bırakmak doğru değil. Çünkü bu süreçler bakanlık ve yerel yönetim işbirliğiyle, birlikte yürütülmeli. Odağında, kentin belleği konumundaki, vatandaşlarla birebir temas kuran belediyeler olmalı” dedi.

    İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıldıBeşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Deniz Tarağı nedir, nasıl yapılır? Deniz Tarağı nasıl yenir? İşte tarifi ve malzemeleri

    Deniz Tarağı nedir, nasıl yapılır? Deniz Tarağı nasıl yenir? İşte tarifi ve malzemeleri

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması

    Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması

    Sıradaki Haber