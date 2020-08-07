Karabağlar’da planlar iptal

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Karabağlar’daki 6 mahalleyi kapsayan 74 hektarlık alanla ilgiyi yaptığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planları iptal edildi. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kentsel dönüşüm çalışmalarında mutlaka yerel yönetimlerin de olması gerektiğini söyledi, “540 hektarlık alanı planlarken, yerel yönetimleri devre dışı bırakmak doğru değil. Çünkü bu süreçler bakanlık ve yerel yönetim işbirliğiyle, birlikte yürütülmeli. Odağında, kentin belleği konumundaki, vatandaşlarla birebir temas kuran belediyeler olmalı” dedi.