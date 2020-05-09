09.05.2020 - 00:03 |
Karabağlar’ın 17. semt merkezi Limontepe’de
Karabağlar Belediyesi’nin, hizmetleri vatandaşların ayağına götürmek ve özellikle kadınların toplumsal yaşama katılmasını sağlamak amacıyla yaptırdığı semt merkezlerinin 17’ncisi Limontepe’de açılacak.
Tamamlanmak üzere olan çalışmaları inceleyen Başkan Muhittin Selvitopu, “İnsanlarımız burada farklı alanlarda eğitimler alacak. Tesisimiz bölge halkının önemli bir buluşma noktası olacak. Özellikle kadınlarımızın yaşama bakışı, buralardaki etkinliklere katıldıktan sonra çok değişiyor” dedi.
Öte yandan binlerce aileye gıda ve hijyen kolisi ulaştıran belediye, koronavirüs önlemleri kapsamında işyerleri kapatıldığı için zor günler geçiren berberlerin de yanında oldu. Bu kapsamda, İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’yla yapılan görüşmeler sonucu belirlenen 240 berbere, gıda kolisi dağıtıldı.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.