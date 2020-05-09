Karabağlar’ın 17. semt merkezi Limontepe’de

Tamamlanmak üzere olan çalışmaları inceleyen Başkan Muhittin Selvitopu, “İnsanlarımız burada farklı alanlarda eğitimler alacak. Tesisimiz bölge halkının önemli bir buluşma noktası olacak. Özellikle kadınlarımızın yaşama bakışı, buralardaki etkinliklere katıldıktan sonra çok değişiyor” dedi.

Öte yandan binlerce aileye gıda ve hijyen kolisi ulaştıran belediye, koronavirüs önlemleri kapsamında işyerleri kapatıldığı için zor günler geçiren berberlerin de yanında oldu. Bu kapsamda, İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’yla yapılan görüşmeler sonucu belirlenen 240 berbere, gıda kolisi dağıtıldı.