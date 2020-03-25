Karaburun’a kadın eli değdi, yıldızı parladı

10 bin 700 yerleşik nüfusu ile İzmir’in en küçük ilçesi Karaburun, 415 kilometrekarelik yüzölçümü ile de kentin en büyük ilçeleri arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, nüfusunun yaz mevsiminde 100 binin üzerine çıktığını belirtti, “Sorumluluk sahamızda 3 merkez mahalle ve 13 köy var. Bu kadar büyük alanda kısıtlı kadro ile yurttaşlarımıza hizmet ulaştırmamız kolay değil. Ekip arkadaşlarım gecesini gündüzüne katarak ilçemize, Mordoğan Mahallemize ve köylerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz” dedi. Karaburun’un her kesimine proje ve çözüm üreten Erdoğan, bir yıllık görev süresinde önemli değişimlere imza attı. Ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal projelerin yanında, çevreci girişimi ve çalışmaları ile göz dolduran Erdoğan’ın farkı, ilçe sınırlarına adım atıldığı andan itibaren kendini gösteriyor.

Çehre değişti

Seçim döneminde “Karaburun benimle üretecek, gelişecek, kazanacak” diyen İlkay Girgin Erdoğan, verdiği sözleri yerine getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karaburun’a önemli destek verdiğini belirten Başkan Erdoğan, önce ilçede meydan, kavşak, yol düzenlemesi gerçekleştirdi.

İlçenin ana arterleri olan Karaburun Merkez ve Mordoğan girişini tamamladı, peyzaj düzenlemesi yaptı, Mordoğan ve Karaburun Merkez meydanı hayata geçirdi. Eğlenhoca Köyü Meydan düzenlemesi ise, AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı’nın şikayeti sonrasında geçici olarak durduruldu. Mordoğan ve Karaburun Bodrum Mevkii’de yaz döneminde gece pazarları kuruldu. Karaburun’un uzun yıllardır beklediği su, kanalizasyon ve altyapı çalışması, geçen yıl Mordoğan’dan başladı.

İZSU ile birlikte projelendirilen altyapı çalışmasının sonunda Mordoğan’a 110 kilometrelik kanalizasyon ile 8 kilometrelik yağmur suyu şebeke hattı kazandırılacak. Ayrıca bölgede 8 adet terfi merkezi kuruldu. En fazla 3 yılda tamamlanacak bu altyapı sistemi ile Mordoğan’ın tamamına hizmet verilecek.

Kadınlar baş tacı

Karaburun’un topuklu efesi, ilçenin çehresini değiştiren çalışmalara ve projelere imza atıyor, kadınların sosyal yaşamda daha aktif yer alması için de özgün proje üretiyor.

Kadın üretici pazarları

Köylerde, kadınların ürettiği ürünleri satabileceği pazar açılıyor. Özellikle hafta sonları kadınlar belirlenen alanlarda satış yapıyor, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Ücretsiz satış tezgâhı

Kösedere Üzüm Şenliği, Karaburun Nergis Festivali, Yemek Şenliği, Mordoğan Levrek ve Deniz Şenlikleri gibi festival ve etkinliklerde kadın üreticilerin el emeği ürünleri satması için ücretsiz satış tezgâhları tahsis edildi.

Antika ve ikinci el pazarı

Kadınların ikinci el ürünlerini ve antikalarını satabileceği ikinci el pazarı, her çarşamba ilçede kuruluyor.

Dünya Kadınlar Günü

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bölgedeki diğer üretici kadınlar ile, ‘‘Kadın Emeğini Değerlendirme Fuarı’’na katıldı. El emeği rünlerini bu fuarda sattı.

Mavibahçe’de Karaburun esintisi

Bu yıl ilk kez Karaburunlu kadın üreticiler, Mavibahçe Alışveriş Merkezi ziyaretçileri ile buluştu. İlçeye özgü yöresel ürünler, İzmirliler tarafından beğenildi.

Toplu taşımaya da kadın eli

Karaburun Belediyesi, toplu taşıma araçları için kadın şoför Elvan Başkaya’yı istihdam etti, bu alanda da kadın istihdamına damga vurdu.

Mandırada kadın istihdamı

Kıl keçisi yetiştiriciliğinin artırılması ve daha fazla katma değer yaratması amacıyla Keçi Peyniri Mandırası’nı kuran Karaburun Belediyesi, bu işletmede kadınları istihdam ediyor. Bir mühendis, iki teknisyen ve üç satış temsilcisinden oluşan ekip, ilçeye özgü lezzeti tüm Türkiye’ye tanıtıyor.

Nergis Kafe’de kadınlar çalışıyor

Adı Karaburun ile özdeşleşen Nergis Kafe tamamen yenilendi, ilçeye özgü lezzetlerin yeni durağı oldu. Tüm çalışanları kadınlardan oluşan kafede kadın üreticilerin ürünleri satılıyor, ek gelir kaynağı oluşturuluyor. Yaşlılara aşevi hizmeti de verecek Nergis Kafe, genişleyecek.

Yeni annelere geleneksel bohça

İlçenin kültüründe köklü yeri olan Bebek Bohçası geleneğini sahiplenen Başkan İlkay Girgin Erdoğan, bebek ağlaması duyulan evleri ziyaret ediyor, bohçaları elleriyle annelere veriyor. Bohçada battaniye, bebek bezi, bebek kıyafetleri, termoslu bebek çantası, biberon, ateş ölçer bulunuyor.

Ekonomik kalkınmanın temeli tarım ve turizm

Göreve gelir gelmez Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kuran Başkan Erdoğan, ilçede yetişen nergis ve hurma zeytinin markalaşması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışma yürüttü, bu ürünlerin coğrafi işareti için müracaat yaptı. Nergis için belediye arazilerinde dikim gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile İstiridye Mantar Yetiştiriciliği kursu hayata geçirildi, 74 Karaburunlu sertifika almaya hak kazandı. Kadınların tarımsal üretime dahil edilebilmesi için kadın kooperatiflerini ve Batı Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni destekleyen belediye, kooperatifleri tek çatıda birleştirmeyi hedefliyor. Mahallelerde üretici pazarı kuran Başkan Erdoğan, bölgede üretilen ürünlerin satış yerlerini İzmir merkeze de taşımayı hedefliyor.

Üretici dostu festivaller

Karaburun Belediyesi, çok sayıda festival düzenledi. Kösedere Üzüm Festivali, Karaburun Batı Köyleri Mandalina Şenliği, Karaburun Nergis Festivali ve Mordoğan Gece Levrek Avı Şenliği ile ilçeye yüz binlerce ziyaretçi geldi. Başkan Erdoğan, Karaburun’un festival kenti olacağını vurguladı, sağlıklı ve güzel günlerin gelmesiyle birlikte 2020 yılı içinde gerçekleşecek Karaburun Yemek Festivali, Eğlenhoca Hurma Zeytin Festivali, Yayla Köyü Kırkım Şenliği, Mordoğan Deniz ile Buluşma Şenlikleri ve Gençlik Festivali’nin hem bölgenin tanıtımına hem de bölgeye özgü tarım ve hayvancılık ürünlerinin tüketici ile buluşmasına olanak sağlayacaklarını söyledi.

Peynirle hem gelir hem sağlık

Karaburun Belediyesi, ilçedeki kıl keçisi yetiştiriciliğinin artırılması ve bölgeye daha fazla katma değer yaratması amacıyla kurduğu Keçi Peyniri Mandırası’nın kapasitesini artırdı. Başkan Erdoğan, göreve geldiği andan itibaren mandırada üretilen yarımadaya özgü taze ve salamura sepet keçi peynirinin, kopanisti peynirinin, beyaz peynirin ve lor peynirinin marka hâline getirilmesi için de çalışmaları hızlandırdı. Keçi peyniri çeşitlerinin Karaburun, Mordoğan ve Eğlenhoca satış yerleri ile daha fazla vatandaşa ulaşmasını sağlayan Erdoğan, üreticilerin sütlerini, piyasa fiyatının üzerinde alarak katkı sağladı.

Karaburun Belediyesi SİT alanı ilan edilen Sazak’ın, koruma planı ve restorasyon çalışmalarından sonra turizme kazandırılması için kolları sıvadı. Sazak ile aynı kaderi paylaşan Fethiye’ye bağlı Kayaköy’ün, her yıl 10 binlerce turiste ev sahipliği yaptığını söyleyen Erdoğan, Sazak’tan Sakız Adası’na ve Yunanistan’ın farklı kentlerine göç edenlerin torunlarının yaz aylarında köyü ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Sazak’ın kültürel mirasının ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması için tüm imkânları seferber eden Başkan Erdoğan, görev süresince bu konudaki duyarlılığını basın ve kamuoyuyla defalarca paylaştı.

Karaburun Belediye Başkanı, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’yı ziyaret etti, Sazak ile Yunanistan-Yunan adaları turlarının başlaması için projelerini anlattı.

Karaburun-Midilli

Karaburun’un turizmde gelişmesi için proje üreten ve uygulayan Başkan Erdoğan, Midilli ile ilçesi arasında vapur seferlerinin başlaması için çalışmalara başladı.

Midilli’nin güney kıyıları ile Karaburun’un sadece 20 deniz mili mesafede olduğunu kaydeden Erdoğan, katamaran tipi gemilerle 70 dakikada Midilli’nin Plomari kentine ulaşılabildiğini söyledi. Diplomatik çalışmalara başlayan Erdoğan, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’yı ziyaret etti, planlanan gemi seferlerini içeren projesinin ayrıntılarını paylaştı. İzmir’den Midilli’ye seyahat etmek isteyenlerin Ayvalık’a gitmesine ve geceleme yapmasına gerek kalmadan, şehir merkezine bir saat mesafedeki Karaburun’u kullanmaları için özgün projesini hayata geçirmek için harekete geçen Başkan Erdoğan, Plomari’ye giden yurttaşlar için Midilli’yi tanıtan turlar düzenleyecek. Karaburun’a gelen Yunanlılar için de Sazak’ı, Mordoğan’ı ve dağ köylerini, hatta Çeşme’yi tanıtacakları gezi rotaları planlanıyor.

Yaşlılar unutulmadı

Belediye bünyesinde kurulan ve önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak olan sağlık ekibiyle kişisel bakım hizmetini yapamayan yaşlılara hizmet verilecek. Bu projeyle; Karaburun’da ikamet eden, 65 yaş üstü, yalnız yaşayan veya evinden çıkabilecek gücü olmayan yatalak, bakıma muhtaç, süreğen hastalığı olan, engelli, nekahet dönemindeki yaşlılara hizmet verilecek.

Mordoğan’da ‘Masal’lar gerçek

Seçim döneminde verdiği sözleri tek tek yerine getiren; özellikle kadın, çocuk ve gençlere yönelik projelere öncelik veren Başkan İlkay Girgin Erdoğan, ilk Masal Evi’ni Mordoğan’da açtı. Masal Evi’nde çocuklar eğitim alırken, anneler de mesleki kurslarla ekonomik hayata katılıyor. 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik kavram çalışması, beden koordinasyon ve dil gelişimi etkinliği, resim, el sanatları, müzik, mutfak ve doğa atölyeleri gerçekleşecek. Annelere yönelik ilk aşamada pastacılık, aşçılık ve seramik eğitimi verilecek. Bu yıl içinde Karaburun’da da Masal Evi açılması için çalışma başlatıldı.