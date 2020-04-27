BİST98.7590,60EURO7,540,70USD6,960,24ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karacaoğlan Çiğdemi dünya literatüründe
    ABONE OL
    27.04.2020 - 00:02 |

    Karacaoğlan Çiğdemi dünya literatüründe

    Ege ve İstanbul üniversiteleri işbirliğiyle Osmaniye-Maraş il sınırında yeni bir endemik çiğdem türü keşfedildi. Yeni türe ‘Karacaoğlan Çiğdemi’ ismi verildi

    Karacaoğlan Çiğdemi dünya literatüründe

    Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erol tarafından yeni bir endemik çiğdem türü keşfedildi. Osmaniye Maraş il sınırında keşfedilen yeni türe ‘Karacaoğlan Çiğdemi’ bilimsel olarak da ‘Crocus asymmetricus’ ismi verildi. Bitki, uluslararası bitki taksonomisi dergisi Phytotaxa’da ‘Crocus asymmetricus Erol’ ismiyle yayınlandı.

    EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkemiz, coğrafi özellikleri nedeniyle dünyada benzerine az rastlanan bir bitki zenginliğine sahiptir. Bu bitkilerin keşfedilerek literatüre kazandırılmasının sağlık, ekonomi, turizm açısından değerinin yanısıra endemik türlerin korunmaları için de önemli katkı sunuyor. Endemik bitkilerin koruma altına alınması, nesillerinin devamı ve ekolojik sistem için oldukça önemli. İki köklü yükseköğretim kurumundan bilim insanlarımızın işbirliğiyle yeni bir endemik tür literatüre kazandırıldı. Akademisyenlerimizi kutluyorum” dedi.

    Hastaneden kaçmak isterken canından olduManisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.
    daha fazla video için
    Coronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu olduTürkiye’de corona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı her geçen gün artarken, Malatya’da da iyileşen genç bir hasta sağlık çalışanlarının ‘Erik Dalı’ şarkısıyla oynayarak taburcu edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Son dakika haberi... 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

    Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Survivor Gizem Birdan kimdir, nereli? Survivor Gizem kaç yaşında, mesleği ne? Biyografisi...

    Survivor Gizem Birdan kimdir, nereli? Survivor Gizem kaç yaşında, mesleği ne? Biyografisi...

    Sıradaki Haber