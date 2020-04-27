Karacaoğlan Çiğdemi dünya literatüründe

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erol tarafından yeni bir endemik çiğdem türü keşfedildi. Osmaniye Maraş il sınırında keşfedilen yeni türe ‘Karacaoğlan Çiğdemi’ bilimsel olarak da ‘Crocus asymmetricus’ ismi verildi. Bitki, uluslararası bitki taksonomisi dergisi Phytotaxa’da ‘Crocus asymmetricus Erol’ ismiyle yayınlandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkemiz, coğrafi özellikleri nedeniyle dünyada benzerine az rastlanan bir bitki zenginliğine sahiptir. Bu bitkilerin keşfedilerek literatüre kazandırılmasının sağlık, ekonomi, turizm açısından değerinin yanısıra endemik türlerin korunmaları için de önemli katkı sunuyor. Endemik bitkilerin koruma altına alınması, nesillerinin devamı ve ekolojik sistem için oldukça önemli. İki köklü yükseköğretim kurumundan bilim insanlarımızın işbirliğiyle yeni bir endemik tür literatüre kazandırıldı. Akademisyenlerimizi kutluyorum” dedi.