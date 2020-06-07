07.06.2020 - 00:01 |
Karadere arındırıldı
Marmaris manzarasıyla hem tatilcilerin hem de ilçe yaşayanlarının seyir duraklarından biri olan Karadere seyir terası bölgesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Çevreye atılan çöplerin yanı sıra terastan atılan evsel atıklar da toplandı. Çalışma sonucunda bölgeden çıkartılan 10 torba atık bertaraf merkezine taşındı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.